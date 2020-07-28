Alpaslan’a karşılık Alper ile Sadık

Göztepe'de müthiş bir sezon geçiren Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek için Fenerbahçe, Başakşehir ve Galatasaray yarışırken Kanaryalar İzmir ekibine cazip bir teklifte bulundu. Asıl mevkisi ön libero olmasına rağmen, hem sağ bek, hem sol bek oynayan ve bu sezon ihtiyaçtan dolayı stoperde görev yapan ve o mevki de de Süper Lig'in en iyileri arasına giren Alpaslan için F.Bahçe, Alper Potuk ve Sadık Çiftpınar artı 1 milyon Euro önerdi. Önümüzdeki sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği 27 yaşındaki stoperin çok yönlü bir oyuncu olması, defansif olduğu kadar da ofansif anlamda da takıma katkı vermesi F.Bbahçe'yi iştahlandırıyor.

FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Göztepe ile bir yıllık daha sözleşmesi olan Alpaslan için 3 milyon Euro isteyen Göztepe'nin de teklifi değerlendireceği öğrenildi. Yönetimle bu hafta bir araya gelecek olan Alpaslan Öztürk'ün de F.Bahçe'ye gitmeye çok sıcak baktığı bildirildi.



BAŞAKŞEHİR DE DEVREDE

ÖNÜMÜZDEKİ sezon üç kul-varda zirve mücadelesi verecek. olan son şampiyon Başakşehirs-por'da teknik direktör Okan Buruk da Göztepe'nin yıldız ismi Alpas-lan Öztürk'ü çok istiyor. İstanbul eki-binin Göztepe'de kiralık oynayan Soner Aydoğdu'ya karşılık Alpaslan'ı bonservisiy-le almak istediği de iddia ediliyor.



EN GOLCÜ STOPER

BU sezon İzmir temsilcisi Göztepe ile toplamda 27 karşılaşmada forma giyen deneyimli stoper 7 gollük performans sergiledi. Attığı gollerle ligin en golcü stoperi olan Alpaslan'ı 5 golle G.Antepli Djilobodji ve Beşiktaşlı Domagoj Vida ile 4 gollü Başakşehirli Martin Skrtel takip etti.