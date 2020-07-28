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Haberler Spor Angel Gomes de Lille’e gidiyor

de Lille’e gidiyor

Angel Gomes de Lille’e gidiyor
Giriş Tarihi: 28.7.2020

Geçtiğimiz günlerde ismi Beşiktaş ile anılan Manchester United'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek serbest kalan Angel Gomes de Lille'e gidiyor. Fransa basınında çıkan haberlere göre Angel Gomes'e, Burak Yılmaz'ın da transfer olduğu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille talip oldu. 19 yaşındaki bu sezon ligde sadece 2 maçta forma giyerken sadece 21 dakika süre aldı. Gomes UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta 247 dakika oynadı.

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