Beto Aslan’a doğru

Süper Lig biter bitmez Galatasaray, kaleye takviye çalışmaları için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine yine tecrübeli bir isim buldu ve Göztepe'deki sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki kaleci Beto ile el sıkıştı. Geçtiğimiz cumartesi günü Göztepe'den ayrılan başarılı kalecinin bu hafta içerisinde G.Saray'a imza atması bekleniyor. Son üç sezondur İzmir ekibinin kalesini koruyan başarılı kaleci taraftarların sevgilisi olmuştu. Portekizli kaleci Göztepe formasıyla 3 sezonda 95 maça çıkarken, kalesinde 124 gol gördü. Portekizli file bekçisi, 27 maçta gol yemedi.

PENALTI CANAVARI

Özellikle kurtardığı penaltılarla dikkat çeken Beto daha önce Benfica, Braga, Porto ve Sporting, Sevilla ve Romanya'da da Cluj'da oynadı. 14 kez de Portekiz Milli Takımı'nın kalesini koruyan Beto ile 1 yıllık anlaşıldığı gelen haberler arasında. Bilindiği üzere Muslera'nın sakatlanmasının ardından G.Saray'ın kalesini Okan Koçuk korumuştu.



ITALYANLAR'DAN ÇARPICI İDDİA

İTALYA basını Arda Turan'dan sonra sağ bek transferinin de bittiği duyurdu. Tuttomercatoweb, 9 yıllık aranın ardından sarı-kırmızılıların Arda Turan'a resmi imzayı kısa süre içerisinde attıracağını belirtirken haberin detayında bir diğer imzanın Omar Elabdellaoui ile olacağı kaydedildi. Cim Bom, Norveçli oyuncuyu kısa süre içerisinde resmi olarak kadrosuna katacak. Olympiakos ile sözleşmesi biten ve Cim Bom'un bedelsiz kadrosuna katacağı Omar Elabdellaoui'nin değeri yaklaşık 10 milyon Euro olarak tahmin ediliyor.