Denizlispor’da ayrılık rüzgarı

LİGİN son maçında Ankaragücü'ne yenilmesine rağmen rakiplerin aldığı sonuçlarla lige tutunan Denizlispor'da yönetimi transferde döneminde oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Yeşil-siyahlılarda bu sezon neredeyse tüm maçlarda banko forma giyen etkili oyuncular Sackey Isaac, Oscar Estupinan, Oğuz Yılmaz, Olcay Şahan, Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Sedat Şahintürk, Tolgahan Acar ve Marc Kibong Mbamba'nın sözleşmeleri bitti.

MUSTAFA VE ZEKİ YOLCU

DENİZLİSPOR'DA Mustafa Yumlu yabancı oyuncularla yerli oyuncular arasında ödemelerde ayrım yapıldığını belirterek, "Biz yerli oyuncular özveriyle fedakarlıklar yaparak savaştık. Takımdaki bazı yabancılar takımı terk edip gitti. Karakterli oyuncularla bu takım ligde kaldı. Daha önce yönetime kalacağımı söylemiştim ama bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Ayrılmayı düşünüyorum" dedi.



Zeki Yavru ise Denizlispor'da kalıp kalmayacağına henüz karar veremediğini belir-terek, "Şartları konuşaca-ğız. Uzlaşırsak kalabilirim" dedi. Sackey Isaac Oscar Estupinan ve Mbamba'ya başka kulüplerden cazip tekliflerin geldiği belirtilirken yönetimin bu oyuncuları ikna etmeye çalıştığı bildirildi.OĞUZ TRABZON'A nKİRALIK sözleşme-si sona eren Beşiktaşlı Sedat Şahintürk'ü kadroda tutmayı planlayan yönetimin ligin son maçındaki tavırları nedeniyle kaleci Tolgahan Acar ile vedalaşacağı belirtildi. Trabzonspor ile prensipte anlaşan Oğuz Yılmaz'ın ise gidişine kesin gözüyle bakılıyor. Yöneti-min önümüzdeki günlerde bu futbolcu-larla bir araya gelerek iç transfer çalış-malarını bitirmek istediği öğrenildi.