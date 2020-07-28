Diagne’yi istemediler

Galatasaray 1.5 sezon önce 13 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan aldığı Mbaye Diagne'yi Göztepe'ye önerdi. Disiplinsiz tavırları sebebiyle geçen sezon gittiği Brugge'de kadro dışı kalan ve yaklaşık 8 aydır futboldan uzak olan Senegalli için İstanbul ekibi Göztepe'ye ilginç bir teklifte bulundu. Sarı-kırmızılılar G.Saray'dan yıllık 2.35 milyon Euro kazanan Diagne için Göztepe'ye, "Bu paranın yarısını biz ödeyelim, yarısını da siz ödeyin. Diagne'yi size bir yıllığına kiralayalım" dedi.

NET YANIT: İSTEMİYORUZ

Jerome'yi gönderen, Wilczek'te ise hayal kırıklığı yaşadığı için iyi bir golcü arayan Göztepe yönetimi ise ihtiyaç olmasına rağmen Diagne'nin transferini istemedi. Sarı-kırmızılılar geçen sezon 3 milyon 350 bin Euro kiralama bedeliyle Club Brugge'a giden ve orada da kadro dışı bırakılan oyuncu için, "Sorunlu futbolcu istemiyoruz. Hem 2.3 milyon Euro'nun yarı ücreti bile çok fazla. Biz bu paralara oyuncu almayız" diyerek İstanbul temsilcisini geri çevirdi.