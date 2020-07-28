Emre Kılınç’tan Galatasaray’a 4 yıllık imza

Galatasaray, yeni sezonun ilk transfer bombasını patlattı ve bir süredir ismi sarı-kırmızılılarla anılan Sivas'ın başarılı oyuncusu Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Son 4 sezondur kırmızı-beyazlı ekipte görev alan 25 yaşındaki oyuncu bu sezon başarılı bir grafik sergileyerek 8 gol atıp 5 asist yaptı.

SİVASSPOR'DAN TEŞEKKÜR

Sivas ise dün Emre'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla takımımızdan ayrılan Emre'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre" ifadelerini kullandı.