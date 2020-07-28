Falcao’nun her golü yaklaşık 4 milyon lira

GALATASARAY'IN sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao'nun bu sezon attığı her golün maliyeti yaklaşık 4 milyon lira oldu. Sezonun en flaş transferi olan ve sarı-kırmızılı kulüpten yıllık net 5 milyon Euro (40 milyon lira) kazanan Falcao'nun Galatasaray günleri, kariyeri ve karşılanması gibi görkemli olmadı. Ligde 10 kez fileleri havalandıran 34 yaşındaki futbolcunun bir golü böylelikle G.Saray'a yaklaşık 4 milyon liraya mal oldu. Falcao, Süper Lig'de 34 maçın 16'sında forma giyebildi. G.Saray'a transfer olduktan sonra aşil tendonu, uyluk ve adale sakatlıkları yaşayan futbolcu, toplamda bin 110 dakika forma giyerken maç başına ortalama 69 dakika sahada kaldı. Radamel Falcao, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçın 3'ünde forma giyemedi.