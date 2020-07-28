Fener’de transfer trafiği

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan F.Bahçe, yeni sezonun kadrosu için girişimlerine başlarken dün ortaya atılan iddialar camiada heyecan yarattı. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'ı birkaç gün içerisinde duyurması beklenen sarı-lacivertlilerin gözünü yabancı transferine çevirdiği öne sürüldü. Kanarya'nın Valencia'nın PSG'ye 40 milyon Euro bonservisi ödediği Gonçalo Guedes için devreye girdiği konuşulurken Portekizli sol kanat oyuncusunun Fenerbahçe'ye gelebileceği belirtildi. Gonçalo Guedes'in bonservisi için yapılan teklifleri beğenmeyen İspanyol ekibinin beklemede olduğu sarı-lacivertlilerin ise kiralama formülü ile devreye gireceği öğrenildi.

GALATASARAY'IN DA LİSTESİNDE

Bu arada 2012 yılından bu yana Tottenham forması giyen Belçikalı stoper Jan Vertonghen için de girişimler hızlandırıldı. Taraftarlar Vertonghen için "Come To Fenerbahçe" etiketi ile mesaj yağdırırken oyuncu ile Galatasaray'ın da ilgilendiği biliniyor. Tecrübeli savunma oyuncusu stoper dışında zaman zaman sol bekte de görev alıyor.



VİDA İÇİN NABIZ YOKLANDI

FENERBAHÇE'NİN Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ile anlaşması beklenirken siyah-beyazlıların stoperi Domagoj Vida için de nabız yoklandığı kaydedildi. Kara Kartal'ın kadrosundaki yüksek maliyetli oyuncularla ilgili çare aradığı bilinirken yıllık 3,5 milyon Euro kazanan oyuncu için sarı-lacivertlilerin 2,5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunacağı kaydedildi. Tecrübeli Hırvat stoper bu sezon Beşiktaş ile 31 lig karşılaşmasına çıktı ve 5 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.