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’nin içi rahatladı

Beş oyuncusuyla yollarını ayıran sarı-kırmızılılar beş futbolcusunu kadroda tutmak için harekete geçti.

Göztepe’nin içi rahatladı
Giriş Tarihi: 28.7.2020

Süper Lig'in bitimiyle jet operasyonla Beto, Castro, Reis, Deniz Kadah ve Jerome ile yollarını ayıran Göztepe 5 futbolcuyu takımda tutma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların sözleşmeleri biten Napoleoni, Mossoro, Titi ve Berkan'la sözleşmelerindeki opsiyon maddesini kullanarak yeniden anlaşma kararı aldı. Bu oyuncularla yeniden sözleşme imzalayacak Göz-Göz'de Soner'in de yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyeceği bildirildi.

SONER AYDOĞDU İÇİN ONAY ALINDI
Göztepe yönetimi sezon başında Başakşehir'den kiralanan Soner konusunda İstanbul ekibiyle anlaşma sağladığı vurgulandı. Başakşehir'den transfer edilen Napoleoni ve Soner istikrarlı bir görüntü ortaya koyarken, Mossoro genelde yedek kaldı. Titi ve Berkan bu sezon Göztepe'nin vazgeçilmezleri arasına girdi. Brezilyalı Titi, 30 müsabakada oynarken, sol bek Berkan yine 30 maçta sahaya çıktı. Berkan sezonu 4 gol ve 2 asistle tamamladı.

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