Kahroldular

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Antalya'daki Play-Off finalinde Turgutluspor'a normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 sona eren maçta seri penaltılarla 7-5 yenilerek 2. Lig'e dönüş hedefini yine ıskalayan Karşıyaka, kahroldu. KSK üst üste çıktığı 5. Play-Off'tan da eli boş dönerken 3 kez finalde kabus yaşadı. Yıllardır finallerde kabus yaşayan Kaf-Kaf, 3 finalde de öne geçmesine rağmen maç sonunda üzülen taraf oldu. Karşıyaka, 2001-2002 sezonunda 2. Lig'deyken Denizli'de Play-Off'a çıktı. Yeşil-kırmızılı ekip öne geçtiği finalde Adana Demirspor'a uzatmada altın golle 2-1 yenilip 1. Lig hayallerini erteledi. Ankara'da 2008-2009 sezonunda oynanan Play-Off finalinde Kasımpaşa'ya uzatmada 2-1 mağlup olarak Süper Lig hayallerine veda etti. Geçen sezon yarı finalde Vanspor'a elenen KSK, bu sezon ise Antalya'da penaltı atışları sonuncunda Turgutluspor'a yenilerek elendi.

ANTALYA'DA BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞANDI

Son iki sezondur aynı kadroyla Play- Off'ta şampiyonluğu kaçıran Karşıyaka'da futbolcular saha içinde büyük yıkım yaşadı. Maçın bitiminde futbolcular oldukları yere yığılırken, gözyaşı da döktü. Karşıyakalı oyuncular uzun süre kendine gelemezken, teknik heyet de üzüntüden kahroldu.



SONER TOLUNGÜÇ: ACIMIZ ÇOK BÜYÜK

KARŞIYAKA ile daha önce 1. Lig'den düşme üzüntüsü yaşayan teknik direktör Soner Tolungüç, şampiyonluğun kapısına dayandığı takımla bu kez Play-Off'ta hayal kırıklığı yaşadı. Yeşil-kırmızılıları 1. Lig'den düştüğü 2015-2016 sezonunun son haftalarında düşme hattından devralan Tolungüç, umudunu büyük oranda yitiren takımı kurtaramadı. Ertesi sezon Kaf-Kaf'ı Play-Off yarışına ortak ettikten sonra devre arasında ailevi nedenlerle ayrılan tecrübeli teknik adam bu sezon üçüncü haftada düşme hattında yer alan yuvasına döndü. Karşıyaka'yı müthiş bir çıkışla üst üste ikinci kez finallere taşıyan Tolungüç, finalde penaltılarla yıkıldı. Tolungüç, "Buraya kadar geliş hikayemizin bu saatten sonra hiçbir anlamı kalmıyor. İçim yanıyor, acımız çok büyük" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRYILMAZ