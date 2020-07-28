Kupa Başkan’a gitti

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu 69 puanla zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir'de şampiyonluk coşkusu sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde turuncu-lacivertli yönetim ile birlikte teknik heyet ve futbolcuları kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı ziyarette Başkan Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü'nü başarılarından dolayı tebrik etti. Erdoğan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular ile şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çekildi. Medipol Başakşehir Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, takım kaptanlarından Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Alexandru Epureanu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isminin yazılı olduğu 12 numaralı Başakşehir forması hediye etti.

NİHAT ÖZDEMİR DE KATILDI

KABULDE ayrıca AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı. Medipol Başakşehir, ligin son maçında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olmuş ve daha sonrasında yapılan kupa seremonisinde Medipol Başakşehir ilk kez kazandığı şampiyonluk kupasını almıştı.