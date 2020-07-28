Manisa Futbol tarihi finalde

TFF 2. Lig'de Antalya'da düzenlenen Play-Off maçlarında çeyrek finalde İnegölspor ve yarı finalde Sancaktepe'yi eleyerek finale kalan Manisa Futbol Kulübü, yarın tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselmek için Tuzlaspor'la karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak final saat 21.00'e başlayacak. Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadeleyi A Spor yayınlayacak. Finalde normal sürede eşitlik halinde 15'er dakikalık uzatma bölümü ile gerekirse seri penaltılarda rakibini mağlup eden taraf adını 1. Lig'e yazdıracak. Manisa FK Teknik Direktörü Cihat Arslan, artık son engele geldiklerini belirterek finalde gülen taraf olacaklarını söyledi.