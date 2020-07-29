Akhisarspor’a Avrupa yaramadı

TFF Birinci Lig'in Egeli ekiplerinden Akhisarspor, 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'yi finalde 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Bu başarısıyla UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılma hakkı elde eden Akhisarspor, bir sonraki sezon Türkiye Kupası'nda final oynasa da ligde umduğunu bulamadı. Avrupa Ligi'nde galibiyetle tanışamayan Akigo, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu son sırada tamamladı ve küme düşme üzüntüsü yaşadı. Hem lig, hem kupa hem de Avrupa yükünü bir arada kaldıramayan Akhisarspor, bir çok oyuncusunu kaybederken 1. Lig'de de hedefe ulaşamadı. Ağır borç batağıyla 1. Lig'e düşen Akhisarspor son yarı final maçında Karagümrük'e yenilince kabus gördü. Süper Lig'e çıksaydı 150 milyon lira gelir elde edecek olan yeşil-siyahlılar hem borçlarından kurtulacak, hem de en üst ligde mücadele etmenin gururunu yaşayacaktı.