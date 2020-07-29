  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Akhisarspor’a Avrupa yaramadı

’a Avrupa yaramadı

Akhisarspor’a Avrupa yaramadı
Giriş Tarihi: 29.7.2020

TFF Birinci Lig'in Egeli ekiplerinden Akhisarspor, 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'yi finalde 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Bu başarısıyla UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılma hakkı elde eden Akhisarspor, bir sonraki sezon Türkiye Kupası'nda final oynasa da ligde umduğunu bulamadı. Avrupa Ligi'nde galibiyetle tanışamayan Akigo, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu son sırada tamamladı ve küme düşme üzüntüsü yaşadı. Hem lig, hem kupa hem de Avrupa yükünü bir arada kaldıramayan Akhisarspor, bir çok oyuncusunu kaybederken 1. Lig'de de hedefe ulaşamadı. Ağır borç batağıyla 1. Lig'e düşen Akhisarspor son yarı final maçında Karagümrük'e yenilince kabus gördü. Süper Lig'e çıksaydı 150 milyon lira gelir elde edecek olan yeşil-siyahlılar hem borçlarından kurtulacak, hem de en üst ligde mücadele etmenin gururunu yaşayacaktı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor’a Avrupa yaramadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA