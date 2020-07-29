Akigo’da Vural beklemede

TFF 1. Lig'deki Play-Off yarı final rövanş maçında evinde Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilerek Süper Lig'e tek sezonluk aradan sonra dönüş hayalini gerçekleştiremeyen Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural yıkıldı. Halen kendine gelemediğini söyleyen Vural, "Ben göreve geldikten sonra ligin en formda, en çok puan toplayan takımıydık. Korona virüs salgını arası olmasaydı veya yalnız ara sonrası Altay maçı arifesinde yaşananları yaşamasak ilk 2'den çıkardık. O maçtan sonra 4'te 4 yaptık ancak ilk 2 hattını yakalayamadık. Play-Off'a da deplasmandaki 3-3'lük avantajla başlayıp final kapısını araladık ama rövanşta gol kaçırma yarışına girdik. Olmayınca olmuyor. Şu an Akhisarspor'la sözleşmem bitti. Yönetim de henüz yeni sezonla ilgili karar vermedi. Beklemedeyim" dedi.

GÖZLER BAŞKAN KARABULUT'TA

Karagümrük karşısında büyük fırsatı kaçıran, transfer tahtası kapalı olan Akhisarspor'da yönetimin gelecek sezon için nasıl hamleler gerçekleştireceği merak konusu oldu. Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut, yönetimi toplayıp yeni sezon planlamasını masaya yatıracak.

KENAN MOLLA