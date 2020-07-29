Altay’dan dev hamle

TFF 1. Lig'de Play-Off'a kalamayarak Süper Lig hedefini ıskalayan Altay'da yönetimin gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına hız verdiği öğrenildi. Teknik adam Yalçın Koşukavak ile gelecek sezon için yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, siyah-beyazlı yönetimin son üç sezonda TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Mehmet Altıparmak'ı listesine aldığı öğrenildi. Sezon başında da temasa geçilen tecrübeli teknik adamla anlaşma sağlanamamıştı. 2011 yılında Altay'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, son üç yılda Erzurum, G.Antep FK ve Hatayspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı.

ALTIPARMAK ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

HATAYSPOR ile yollarını ayıran Altıparmak'ın yeni sezonda da hedefi TFF 1. Lig'de şampiyonluğa yarışacak bir kulüpte görev yapmak istediği öğrenildi. İzmir temsilcisinin teknik heyet listesinde, Ramazan Kurşunlu, Giray Bulak ve Reha Kapsal gibi isimlerinde olduğu öğrenildi.