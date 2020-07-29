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Haberler Spor Altınordu’ya Beşiktaş kancası

’ya kancası

, ekibinin kadrosunda yer alan dört oyuncusu için hamle yapıyor.

Altınordu’ya Beşiktaş kancası
Giriş Tarihi: 29.7.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen 4 genç futbolcu Beşiktaş'ın gündeminde. Sağ bek Kerim Alıcı, ön libero Oğulcan Ülgün, sağ kanat Hüseyin Atakan Üner ve stoper Yusuf Yalçın Arslan'ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İzmir temsilcisi 22 yaşındaki Oğulcan için 1 milyon Euro, 23 yaşındaki Kerim için 500, 21 yaşındaki Atakan içinse 400 bin Euro ve 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Yalçın Arslan için de 1 milyon Euro bonservis bedeli düşündüğü öğrenildi.

BERKAY SAMANCI VEDA ETTİ
Altınordu'nun satış listesine koyduğu üç oyuncuyu Süper Lig'den başka kulüplerin de takip ettiği bildirildi. Bu arada kırmızı-lacivertli ekibin bir çok genç yıldızına da Avrupa'dan kulüplerin devrede olduğu öğrenildi. Öte yandan sezonun sona ermesiyle birlikte kulüpten ayrıldığını açıklayan ön libero Berkay Samancı, altyapısından yetişip profesyonel olduğu dün Kocaelispor'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kocaelispor, 3. Lig'de şampiyon olup 2. Lig'e yükselmeyi başarmıştı.

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