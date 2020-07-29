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Atv ve a Spor’da kupa heyecanı

Atv ve a Spor’da kupa heyecanı
Giriş Tarihi: 29.7.2020

TRABZONSPOR-AYTEMİZ Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinin büyük heyecanı, gün boyu canlı yayınlarla A Spor'da yaşanacak. Takımlardan en son haberler, kamplardan sıcak gelişmeler, özel röportajlar, usta yorumculardan final analizleri... İstanbul'da, Atatürk Olimpiyat Stadı ve kulüplerin kaldığı otellerden canlı yayınlar... Trabzon ve Alanya'daki heyecanlı bekleyiş ekranlara gelecek. Saat 21.30'da ise karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.

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