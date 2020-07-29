Borges’e de yol göründü

Sezon biter bitmez mevcut kadrosunda sözleşmeleri sona eren kaleci Beto, orta saha Castro, stoper Reis ile golcüler Jerome ve Deniz'le yollarını ayıran Göztepe'de yöneticiler iç transferde de önemli hamleler yapacak. Napoleoni, Titi, Mossoro, Berkan ve Soner'i kesinlikle bırakmama kararı alan yönetimin Borges'le de masaya oturacağı öğrenildi. Yeni sezonda Palut'un planları arasında yer almayan ve 2021 yılına kadar mukavelesi bulunan Kosta Rikalı'yı elde çıkarmak isteyen yönetimin en kısa zamanda bu oyuncuyla vedalaşacağı ifade edildi.