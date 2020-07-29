Doğukan’da geri sayım

KARŞIYAKA'NIN genç yıldızı Doğukan İnci'ye talip olan Beşiktaş'ın transferi bitirdiği öğrenildi. Sol kanat ve santraforda görev yapan 21 yaşındaki oyuncu için yeşil-kırmızılı ekibin 2 milyon lira bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay alacağı konusunda tarafların el sıkıştığı öğrenildi. Genç hücum oyuncunun önümüzdeki günlerde Kara Kartal'a resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Karşıyaka teknik heyetini arayarak genç futbolcu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Yalçın'ın aldığı olumlu referans sonrası transfere onay verdiği bildirildi. Sergen Yalçın'ın yetenekli oyuncuyu gelecek sezon hiç bir takıma kiralık vermeyeceği ve kadroda tutarak gelişmesi için çalıştıracağı açıklandı. Bu sezon Karşıyaka'nın en skorer ismi olan Doğukan İnci, ligde oynadığı 24 karşılaşmada 12 kez rakip fileleri havalandırdı ve 5 asist yaptı. Doğukan, Antalya'daki Play-Off maçlarında da Derince ve Turgutluspor filelerini havalandırdı.