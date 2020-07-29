F.Bahçe’de işlem tamam

Süper Lig'de son iki sezondur başarılı olamayan ve yeni sezon öncesi de kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek olan Fenerbahçe'de yönetim, transferde atağa kalktı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'tan ayrılan, Galatasaray'ın da uzun süredir gündeminde olan Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. 4 yıl sonra yeniden Fenerbahçe forması giyecek 31 yaşındaki milli sol beki sportif direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu'nun ikna ettiği öğrenildi. Caner Erkin, Ç.Rizespor karşısında kariyerinin son maçını oynayan Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti. Caner, "Yeri geldi sen beni sakinleştirdin, yeri geldi ben seni sakinleştirdim. Türk futboluna kattığın değerler için teşekkürler abicim" ifadelerini kullanmıştı.



RESMİ İMZALAR ATILACAK

2016 yılında F.Bahçe'den İnter'e oradan da Beşiktaş'a giden Caner, geçen sezon 37 resmi maça çıktı. 4 gol 13 asistlik performansla alkış aldı. Tecrübeli futbolcuyla transfer sezonunun başlamasıyla birlikte imzaların atılacağı belirtildi



37 MAÇTA OYNADI

BEŞİKTAŞ'IN son 4 sezondur formasını giyen ve yeni sezon öncesi Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, bu sezon siyah-beyazlı ekipte 37 maçta oynadı. Tecrübeli oyuncu Süper Lig'de 30, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 ve Avrupa Ligi'nde de 4 karşılaşmada görev yaptı. Erkin, 4 gol atarken 11 golün de asistini yaptı.



EROL BULUT GELİYOR

FENERBAHÇE yeni teknik direktörüne bu hafta kavuşacak. Sarı lacivertliler, bugün oynanacak Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra Erol Bulut'u resmen açıklayacak. Yeni yapılanmaya giren İstanbul ekibi, daha önce prensipte anlaştığı Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'u resmen açıklayacak.