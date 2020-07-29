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Göz-Göz harekatı

ile devam kararı alan yönetim transfere hızlı başladı temsilcisi Ankaragücü’nden müthiş bir sezon geçiren Rodrigues’i etmek üzere.

Göz-Göz harekatı
Giriş Tarihi: 29.7.2020

Göztepe, teknik direktör İlhan Palut ile önümüzdeki sezon da devam kararı alırken transfer çalışmalarına da hemen başladı. Öncelikle santrfor ve kaleci almak isteyen yönetim Ankaragücü'nden ayrılan Gerson Rodrigues'e kancayı attı. Başkent ekibinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu devre arasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den kiralık olarak gelmişti.

MÜTHİŞ PERFORMANS SERGİLEDİ
Kurtuluş mücadelesi veren Başkent ekibinde 10 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösteren başarılı futbolcuyu G.Saray ve 29 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA
Fenerbahçe de istiyordu. Sarıkırmızılılar sezon biter bitmez Lüksemburglu futbolcu ile temasa geçip ön görüşme yaptı. Rodrigues transfere sıcak bakarken kulübü Dinamo Kiev ile pazarlıkların sürdüğü transferin kısa sürede bitebileceği belirtildi.

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