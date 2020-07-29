G.Saray’da hedef Hulk

Süper Lig'de bekleneni veremeyen ve yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye çalışan Galatasaray'da yönetim, bomba etkisi yaratacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Çin'in Shanghai SIPG takımında forma giyen 34 yaşındaki golcü oyuncu Hulk'u almak için harekete geçti. Gerçek adı Givanildo Vieira de Souza olan ve lakabını çizgi roman karakteri Hulk'tan alan Brezilyalı golcü, Çin Futbol Federasyonu'nun aldığı maaş indirimi kararı sonrasında bu ülkeden ayrılma kararı aldı.

BREZİLYALI HULK'U İSTEYEN ÇOK

GALATASARAY yönetimi sezon başında Monaco'dan aldığı golcü Falcao'dan beklenen verimi alamadığı gerekçesiyle yüzünü Hulk'a çevirdi. Sarıkırmızılıların önümüzdeki hafta içinde Brezilyalı yıldız futbolcuyla pazarlık masasına oturacağı ifade edildi. Yıldız golcüyü Galatasaray'ın yanı sıra ülkesi Brezilya, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan da bazı takımların istediği gelen haberler arasında.