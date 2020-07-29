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Horoz’da Mustafa kalıyor

MKE Ankaragücü mücadelesi sonrası ayrılk sinyalleri veren çark etti Yukatel Denizlispor’da kalacağını söyledi, “Kariyerimi burada noktalayacağım” dedi.

Horoz’da Mustafa kalıyor
Giriş Tarihi: 29.7.2020

YUKATEL Denizlispor, tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu ile el sıkıştı. Mustafa'nın kaybedilen Ankaragücü maçının ardından yaptığı, "Denizlispor'da kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Kafam çok karışık" açıklamasının ardından düğmeye basan yeşil-siyahlı yönetim, 32 yaşındaki oyuncuyu ikna etti. Kariyerini Denizlispor'da sürdürmeyi kabul eden Mustafa'nın Kurban Bayramı'nın ardından resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Sezon başında Akhisarspor'dan kadroya dahil edilen deneyimli defans oyuncusu bu sene takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

'AYRILANLAR AYIP ETTİ'
Denizlispor'un vazgeçilmezleri arasında yer alan ve taraftarın büyük beğenisini toplayan Mustafa Yumlu, Ankaragücü karşılaşması sonrası yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını söyledi, çark etti. Denizlispor'da mutlu olduğunu dile getiren Mustafa Yumlu, "Burada mutluyum. Futbolu Denizlispor'da bırakmak isterim" dedi. Pandemi sürecinde takımdan ayrılan Stachowiak ve Barrow hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Mustafa, "Pandemi dolayısıyla Türkiye'de olağanüstü şeyler yaşandı. Haliyle Türk futbolu da bu işten etkilendi. Kim ne derse desin kümede kalmak başarıdır. Takımı yarı yolda bırakıp giden kaleci Adam Stachowiak ve Barrow ayıp ettiler. Bu olmamalıydı" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP

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