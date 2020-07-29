TFF 3. Lig 2. Grup'ta Antalya'da oynan final maçında Turgutluspor'a penaltı atışları sonunda 7-5 yenilerek 2. Lig'e çıkma şansını kaçıran Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sezon başı bu takıma güvenmeyenlerin olduğunu belirten Büyükkarcı, "Lig öncesi bu takım küme düşer söylemleri kulağımıza geliyordu. Ancak bizler, teknik heyet, bir grup taraftarımız ve en önemlisi takım inanmıştı. Finale kadar geldik ne yazık ki son eşiği geçemedik. Ne yazık ki kaçırdığımız şampiyonluğa camianın içinden sevinenlerin olması bizi daha çok üzdü" ifadelerini kullandı.



TÜM OYUNCULARINA SAHİP ÇIKTI

Oyunculara sahip çıkan Başkan Büyükkarcı, "Oynanan 2 maçı da seyredenler bu çocukların ellerinden geleni yapmadıklarını iddia edemez. Hepsi çok üzüldüler. Kendi çocuklarımıza hakaret etmemeliyiz. Ağızlarından ne bir para, ne bir prim lafı çıktı. Kampta 10 gün boyunca hiç prim konuşulmadı. Maça giremeyeceğini bildiği halde o sıcakta Antalya'ya kadar gelip bizi maça uğurlayan, maçtan sonra takımımıza moral veren taraftarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



ALACAKLI İSİMLERİN AKILLARINI ÇELDİLER

TRANSFER yasağını açmak için yoğun bir çaba sarf eden Karşıyaka yönetiminin büyük zorluklarla karşılaştığını belirten Başkan Büyükkarcı, "Transfer yasağını açmak için uğraşırken eski oyuncularımızı, Karşıyakalıların arayarak akıllarını çeldiği duyumu geldi. Kontrol ettik ve gerçek çıktı. Karşıyakalı'nın Karşıyaka'ya yaptığını maalesef kimse yapmıyor. Dışarıda büyük saygı görüyoruz ancak birbirimizi yok etmekte maalesef üzerimize yok" dedi.



PRİM GELMEDİ

KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın takıma Play-Off yarı final Derince maçının kazanılması halinde söz verdiği 10'ar bin TL'lik primin gelmediğini söyledi. Başkan Büyükkarcı, "Primden haberim yoktu. Kulüplerde primleri yönetimler belirler ve yönetimler dağıtır. Birçok kişiden prim desteği geldi ama bizzat bana ve yönetime geldi. İşin doğrusunun bu olması lazım. Bu durumun bilinmediğine inanmak istiyorum. Polemik konusu yapmak istiyorum ama prim gelmedi" dedi.