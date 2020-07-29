Kasaba'da kırmızı-siyah coşku

3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde Karşıyaka'yı penaltı atışlarıyla 7-5 yenerek 5 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükselen Turgutluspor kafilesine, Antalya dönüşü ilçede muhteşem bir karşılama töreni düzenlendi. Kara yoluyla Turgutlu'ya gelen Turgutlusporlu oyuncular, teknik heyet ve yönetim, konvoy eşliğinde ilçeye giriş yaptı. Süslenen bir tırın dorsesine binen Turgutluspor kafilesi, kırmızı-siyahlı bayraklarla donatılan ilçenin en işlek caddesi Atatürk Bulvarı'nda binlerce taraftar tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Kutlamalarda taraftarlar "İşte taraftar, işte şampiyon" şeklinde tezahürat yaptı.

AKIN: SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, kulüp başkanı Hüseyin Güleç, teknik direktör Cüneyt Biçer, yöneticiler, oyuncular ve teknik ekip tırın üzerinden taraftarları selamladı. Taraftarlara seslenen belediye başkanı Çetin Akın, "Söz verdiğimiz gibi 2. Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda emek var, alın teri var. Başarının elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Takımı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ve desteğini arkamızda hissettiğimiz halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.





'İNANDIK, SAVAŞTIK VE HEDEFE ULAŞTIK'

SEZON başından beri inanarak mücadele ettiklerini dile getiren Turgutluspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, "Altay'dan sonra Turgutluspor'un başında Antalya'da ikinci kez kupa sevinci yaşadım. Antalya benim için özel bir yer oldu. Bu başarı Turgutlu camiasının başarısı. Kendimize güveniyor ve inanıyorduk. Allah bize şampiyonluğu nasip etti. Çocuklar inanılmaz oynadılar. Hem yarı finalde hem de finalde geriye düşmemize rağmen geri dönmeyi becerdik. Bu değerliydi. Hak edilen şampiyonluk tüm Turgutlu halkına armağan olsun" diye konuştu.



TARAFTARLAR BAĞRINA BASTI

Turgutluspor, Turgutlu'da görkemli bir törenle karşılandı. Şampiyon takım şampiyonluk kupasıyla şehir turu attı ve şampiyonluğu tüm Turgutlu bir arada kutladı. Taraftarlar şampiyonu Atatürk Bulvarı'nda karşıladı, takımı bağrına bastı. Kırmızı- siyah coşkunun tavan yaptığı gecede taraftarlar sabaha kadar uyumadı.

İLKER UYAR