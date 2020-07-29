Türkiye Futbol Federasyonu, tarihi bir karara imza attı.
Dün bir araya gelen Süper Lig kulüpleri, küme düşmenin kaldırılması konusunda fikir birliğine varmıştı.
Alınan kararı TFF'ye bildiren Kulüpler Birliği'ne federasyondan iyi haber geldi.
TFF, koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren kulüplerin daha da kötüye gitmemesi için küme düşmeyi kaldırma kararı aldı. Böylece ligi son üç sırada bitiren Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü, gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edecek.
LİG 21 TAKIMLI OLACAK
Alınan bu karar sonrası TFF 1. Lig'den gelen üç ekiple beraber, Süper Lig'deki takım sayısı 21'e çıkmış oldu.
YENİ YABANCI KURALI 1 YIL ERTELENDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni yabancı kuralının 1 yıl ertelendiğini açıkladı.
Küme düşme kaldırıldı mı? TFF'den flaş karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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