Menemen’de rota Gökhan

TFF 1. Lig'de yeni sezonda da üst sıraları zorlamak isteyen Ekol Göz Menemenspor yönetimi, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Takım kaptanı Taşkın Çalış, Mehmet Boztepe ve Mustafa Çeçenoğlu gibi önemli isimlerin ayrılmasından sonra sarı-lacivertli kurmayların Hatayspor'da şampiyonluk yaşayan Gökhan Karadeniz'i listesine aldığı öğrenildi. TFF 1. Lig'de geçen sezon Hatayspor ile şampiyonluk yaşayan 30 futbolcuyla önümüzdeki günlerde masaya oturulması bekleniyor. On numara ve sol kanat pozisyonlarında görev yapan Gökhan Karadeniz, TFF 1. Lig'de 173 maçta forma giyerken, 40 gol ve 35 asist yaptı. Bu sezon Hatayspor'da görev yaptığı 32 mücadelede 4 kez rakip fileleri havalandırırken 11 golün pasını verdi.

ALTUĞ TAŞ İMZA ATMAYA GELİYOR

Öte yandan Nijeryalı Bulbwa ile sözleşme imzalayan, Galatasaray'ın genç defans oyuncusu Gökay ile prensipte anlaşma sağlayan Ekol Göz Menemenspor, son olarak Niğde Anadolu FK'da top koşturan Altuğ Taş ile de el sıkıştı. 24 yaşındaki oyuncunun Kurban Bayramı sonrası Menemen ile resmi imza atacağı bildirildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ