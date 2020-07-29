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Haberler Spor Rodallega da gündemde

da gündemde

Rodallega da gündemde
Giriş Tarihi: 29.7.2020

GÖZTEPE Denizlispor ile sözleşmesi süren ancak gönderileceği iddia edilen Hugo Rodallega için de nabız yokluyor. Akhisarspor'da müthiş bir performans sergiledikten sonra Trabzonspor'a gidip orada da kritik gollere imza atan Kolombiyalı Denizli'de beklenenin altında kalıp 27 maçta 6 gol üretmişti. Akhisar'da oynadığı dönemde İzmir'de yaşayan Rodallega'nın da Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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