Şampiyonluk gecesi

Ziraat Türkiye Kupası, bugün Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. İstanbul Atatürk Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak. Karadeniz ekibi, bu sezon sırasıyla Altay, Denizlispor, Erzurumspor ve Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükseldi.

10 YILLIK HASRET BİTECEK Mİ ?

Aytemiz Alanyaspor ise İnegölspor, Adanaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Antalyaspor'u geçerek finale çıktı. Trabzonspor, daha önce 14 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 8 kez şampiyon oldu. Aytemiz Alanyaspor ise kupada ilk kez finalde mücadele edecek. Karadeniz ekibi, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşısında kupa şampiyonluğu yaşadı. İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991- 1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da da Fenerbahçe karşısında kazanarak kupayı müzesine getirmişti. Karadeniz ekibi Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde 10 yıllık kupa hasretine de son vermiş olacak.



SÖRLOTH MU CİSSE Mİ

Süper Lig'de bu sezon gol kralı olan Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth ve ikinci sırada olan Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse, Ziraat Türkiye Kupası finalinde takımlarının en önemli silahı olacak. Sörloth, Alanya'ya karşı gol atma başarası gösteremedi. Cisse ise Trabzonspor'a 4 maçta 3 gol attı.