Somaspor 2. Lig hedefini ıskaladı

3. Lig 3. Grup Play-Off final maçında Pazarspor'a 3-2 mağlup olan Somaspor'da büyük üzüntü yaşanıyor. Play-Off yarı final maçında Muğlaspor'u 2-0'lık skorla yenerek eleyen ve finalde Pazarspor'la rakip olan Siyah İnciler, ilk devreyi 3-0 geride kapattı. İkinci yarıda skoru 3-2'ye getiren ama mağlup olmaktan kurtulamayan Somaspor, tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükselme şansını kaçırdı. Hakem Erkan Özdamar'ın aleyhlerine verdiği penaltı kararının çok ağır olduğunu söyleyen teknik direktör Burhanettin Basatemur, "Hedefimiz kupayı Soma'ya getirmekti. Ama olmadı. Üzgünüz. İlk yarıda yediğimiz ilk golün ardından verilen penaltı kararı gardımızı düşürdü. Devrenin son dakikasında yediğimiz 3. gol moralimizi bozdu. İkinci yarı çok çabaladık ama olmadı. Üzgünüz. İnşallah gelecek yıllarda Soma üst liglere çıkar" dedi.

ÜMİT YÖNEY