Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor I Canlı yayın

2019-2020 sezonuna damga vuran Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde kozlarını paylaşacak. Mücadele İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Dev maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi Ali Şansalan olacak. VAR ise Fırat Aydınus, AVAR'da da Emre Malok görev yapacak.

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TRABZONSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ



Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, A. Parmak, A. Ömür, Campi, Sosa, Novak, Ekuban, Guilherme, Sörloth.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Fernandes, Bakasetas, Cisse.

GÖZLER SÖRLOTH VE CISSE'DE

Süper Lig'de bu sezon gol kralı olan Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth ve ikinci sırada olan Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse, Ziraat Türkiye Kupası finalinde takımlarının en önemli silahı olacak. 58. Ziraat Türkiye Kupası finali Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak. Bordo-mavililer söz konusu maçta 10 yıllık kupa hasretine son vermek isterken, Alanyaspor ise ilk kez kupayı müzesine getirmek için mücadele edecek. Ligin en golcü isimleri ise bu maçta takımları adına ter dökecek. Bir tarafta Süper Lig'de attığı 24 golle gol kralı olan Alexander Sörloth, diğer tarafta ise Sörloth'un en yakın takipçisi Papiss Cisse takımlarının en büyük kozları olacak.

SÖRLOTH ALANYASPOR KALESİNİ SARSMAK İSTİYOR

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında bu sezon oynanan maçlarda bordo-mavililerin golcüsü Alexander Sörloth gol atma başarası gösteremedi. Norveçli oyuncu Süper Lig'de gol atamadığı 4 takımdan biri olan Alanyaspor'un kalesini bu kez Ziraat Türkiye Kupası'ndan oynanacak olan final maçında sarsmak için mücadele edecek.