Akhisargücü’nden filede 2. Lig adımı

Akhisargücü Spor Kulübü, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Kadınlar 2. Ligi'ne davet edildi. TVF Erkekler 2. Ligi'nde geçen sezon ilk kez mücadele eden mor-beyazlılar, basketbolda Erkekler Bölgesel Ligi'nde ve futbolda da 2. Amatör Küme'de yer alıyor. Akhisargücü SK, yeni sezonda TVF Kadınlar 2. Ligi'ne yelken açacak. Yönetim kurulu başkanı Nihat Uz, "TVF'nin davetiyle 2. Lig'e katılacağız. Filede çift kulvarda Akhisar'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Akhisargücü her geçen gün hedeflerine emin adımlarla yürümektedir. Hocalarımıza,sporcularımıza inanıyoruz ve güveniyoruz" dedi. ■

KENAN MOLLA