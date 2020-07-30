Alt liglerde de aynen devam

Ligin 21 takımla 40 hafta oynanacağı Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda dört takım küme düşecek. Bir sonraki sezon ise lig 20 takımla oynanacak. Yine eskiden olduğu gibi TFF 1. Lig'de mücadele eden takımlardan ilk iki sırayı alacak ekipler Süper Lig'e yükselecek. Üçüncü takım ise sonraki 4 takım arasında oynanacak Play- Off finalinin kazananı olacak. Bakan Kasapoğlu Süper Lig'de olduğu gibi tüm liglerde küme düşmenin kaldırılmasını kabul etti.

TAKIMLARA BAYRAM MÜJDESİ

Böylece TFF 1. Lig'de Osmanlıspor, Adanaspor ve Eskişehirspor, 2. Lig'de Amed Sportif, Gümüşhanespor, Şanlıurfaspor, Niğde Anadolu, Elazığspor ve Karabük'ün, 3. Lig'de Erzin Spor, Tokatspor, Manisaspor, Alemdağspor, Payasspor, Kemerspor, Altındağ, Batman Petrolspor ve Modafen küme düşmekten kurtuldu. Birinci Lig 18, 2. Lig 39 ve 3. Lig 67 takımla oynanacak.