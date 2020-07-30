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Haberler Spor Arda’ya maç başı ücret

Arda’ya maç başı ücret

G.Saray, yıldız isimle anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcunun şartları belli olurken jübileyi de sarı-kırmızılı ekipte yapacak.

Arda’ya maç başı ücret
Giriş Tarihi: 30.7.2020

Galatasaray'da günlerdir konuşulan Arda Turan transferi ile ilgili son aşamaya gelindi. Gelecek sezon yerli oyuncuların ağırlıkta olacağı bir takım oluşturma planları yapan sarı-kırmızılılar 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferini bitirirken yıldız isme maç başı ücret verileceği öğrenildi.

2 YILLIK ANLAŞMA
Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda yuvaya dönmek için gün sayan Arda jüilesini de Galatasaray'da yapacak. Aslan'ın Arda Turan ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürülürken resmi açıklama ise birkaç gün içerisinde yapılacak. 2011 sezonunda forma giyen oyuncu, daha sonra sırasıyla Atletico Madrid, Barcelona ve Medipol Başakşehir'de görev almıştı. A Milli Takım kariyerinde de 100 karşılaşmaya çıkan yıldız isim ay-yıldızlı formayla tam 17 kez gol sevinci yaşadı. Bu arada Galatasaray'ın 25 yaşındaki 10 numara Bernard Mensah'ın transferini ise yüksek bonservis bedeli nedeniyle şimdilik askıya aldığı bildirildi. Ghana Soccer Net adlı internet sitesinin haberinde Kayserispor'un geçtiğimiz yaz 3,6 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'den aldıkları başarılı oyuncu için 3,8 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

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