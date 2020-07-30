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Haberler Spor Bal-Kes’te kongre öncesi sessizlik

Bal-Kes’te kongre öncesi sessizlik

Bal-Kes’te kongre öncesi sessizlik
Giriş Tarihi: 30.7.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, 7 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan olağan genel kurul öncesinde sessizlik hakim. Ligde 2019-2020 sezonunu düşme hattına yakın tamamlayan Bal-Kes'te Temmuz ayı başında kongre kararı alınırken kongrenin ise 7 Ağustos 2020 tarihinde yapılacağı açıklanmıştı. Kongreye kısa bir süre kala ise mevcut başkan Kadir Dağlı haricinde adaylığını açıklayan isim olmadı. Bir dönem yönetimde yer alan iş insanı Ümit Arslan'ın adı başkan adaylığı ile anılırken Arslan henüz 'adayım' demedi. Mevcut başkan Kadir Dağlı ise bir açıklamasında kulübün A.Ş. olması halinde görevi almak istediklerini söylemişti.

SERVET SARUN

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