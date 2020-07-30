Görüşme masasına

Akhisarspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcuların geleceği bayramdan sonra belli olacak. Başkan Fatih Karabulut, "Birçok futbolcuyla yola devam etmek istiyoruz. Genç oyunculara şans vereceğiz, onları kazanacağız. Tekrardan yapılanmaya gidip, kulübün eski gücünü kazanmak istiyoruz. İskelet kadronun korunması için fikirbirliği yaptık. Bunun için bayram sonrası tüm oyuncularımızla masaya oturacağız. Onların da fikrini alacağız. Yeni sezonda Süper Lig yarışında olacak bir takım oluşturacağız" dedi.