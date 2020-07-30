Göz-Göz takasa gidiyor

Başakşehir, Göztepe'ye kiralık gönderdiği Soner Aydoğdu'yu yeniden renklerine katmak isteyen İzmir ekibine cazip bir teklifte bulundu. Son şampiyonun yöneticileri, "Alpaslan'ı bize verin biz de size Soner'in bonservisini verelim" teklifinde bulundu. Fenerbahçe'nin de Alper Potuk ve Sadık Çiftpınar artı para önerdiği Alpaslan Öztürk için 3 milyon Euro talep eden Göztepe yönetiminin durumu değerlendireceği bildirildi. İKİSİ DE SÜPER BİR SEZON GEÇİRDİ

Alpaslan bu sezon stoper mevkiinde oynamasına rağmen hem defansif, hem de ofansif anlamda önemli işlere imza attı. Savunmada 7 gol üreterek ligin en çok gol atan stoperi unvanına sahip olan Alpaslan için Galatasaray ve Trabzonspor'da nabız yokluyor. Göztepe ile kiralık sözleşmesi sona eren Soner Aydoğdu ise bu sezon İzmir temsilcisinde 32 mücadelede 5 gol atıp 7 asist yaptı.