Horoz’a Ada’dan kaleci

YUKATEL Denizlispor, kaleye Ada'dan transfer yapıyor. Kalecileri Polonyalı Adam Stackhowiak ve eli kırılan Tolgahan Acar ile yollarını ayıran yeşil-siyahlı yönetim, yeni sezonun yapılanması için kollarını sıvarken ilk transferini kale için yapıyor. Yeşil-siyahlılar İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'den 22 yaşındaki kaleci Arijanat Anan Muric ile prensipte anlaşma sağladı. 1.98 metre boyundaki Muric'in eski kaleci Adam Stackhowiak'dan 8 santim daha uzun olduğu kaydedildi. Muric, Nottingham Forest formasıyla kupada 1, ligde 4 mücadelede görev yaptı.

NOTTİNGHAM FOREST'TE OYNADI

Önceki sezon Hollanda'da Nac Brada, geçen sezon da İngiltere Championship takımlarından Nottingham Forest'te kiralık oynayan Arijanat Muric, yeni sezon için kiralık olarak Denizlispor'da forma giyecek. Futbola İsviçre'nin SC YF Juventus takımının altyapısında başlayan Muric, FC Zürich ve Grashop-pers altyapısında görev aldı. 2017-2018 sezonu başında Manchester City'nin altyapısına transfer edilen Arijanat, 2018'de Hollanda takımı Nac Brada'ya kiralandı. Muric, Manchester City'de, U-18 takımında 8, U-21 takımında 3, U-23 takımında da 12 maçta görev yaptı, A takımda geçen sezon lig kupası sevinci yaşadı.

SEBAHATTİN ALP