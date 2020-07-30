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Haberler Spor İki takım da değiştirdi

İki takım da değiştirdi

İki takım da değiştirdi
Giriş Tarihi: 30.7.2020

TRABZONSPOR'DA Hüseyin Çimşir yerine göreve getirilen Eddie Newton, Kayserispor'u 2-1 yendikleri maçta ilk 11'de başlayan Ndiaye'yi yedeğe çekerken, bu futbolcunun yerine Guilherme'yi sahaya sürdü. Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut ise Konya maçına ilk 11'de başlayan futbolculardan sadece Cisse, Trabzonspor maçının başlangıç kadrosunda bulundu.

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