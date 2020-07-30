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Kupada en büyük Trabzonspor

’de zirveyi Başakşehir’e kaptıran Trabzon, ’nda Alanya’yı ve Sörloth’un golleriyle yenerek 9. kez şampiyon oldu.

Kupada en büyük Trabzonspor
Giriş Tarihi: 30.7.2020

Ziraat Türkiye Kupası finalinde ligde şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine 9. kez götürdü. 6. dakikada ceza sahası dışında topu alan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. 8'de sol taraftan Guilherme'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topla buluşan Campi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından oyun alanını terk etti. 25'te sol tarafta topla buluşan Alexsander Sörloth'un ceza sahası içine yerden verdiği pasta Abdülkadir Ömür gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti. Erdoğan, "2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum" mesajını iletti.

1-0. SÖRLOTH SKORU BELİRLEDİ
39'da ceza sahası dışında topla buluşan Sörloth'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. 63'te Pereira'nın sağ kanattan yaptıpı ortasına uzak köşede kafayı vuran Bilal'in şutu az farkla auta gitti. 88'de Sörloth'un pasıyla savunma arkasına sızan Abdülkadir Ömür'ün vuruşu az farkla auta gitti. 90+8'de savunma arkasına sızan Sörloth kaleciyle karşı karşıya kaldı, çektiği şutunu ise Marafona kurtardı. 90+10'da Trabzonspor kontratağında Sosa'nın pasıyla orta sahada topla buluşan Sörloth, kaleye sokuldu. Yıldız golcü kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda yaptığı vuruşla skoru belirledi: 2-0.

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