Manisa’yı hüzün sardı

Futbolda Play-Off maçlarına 7 takımla birden katılan Ege, yalnız Turgutluspor'u üst lige taşıyabildi. Manisa'nın Play-Off maçlarındaki 4 takımından da yüzleri güldüren tek Kasaba oldu. TFF 1. Lig'de son haftaya kadar şampiyonluk kovalayan Akhisarspor, yarı final ilk maçında Karagümrük önünde deplasmandaki 3-3'lük beraberlikle kazandığı avantaja rağmen rövanşı evinde 1-0 kaybedip Süper Lig yarışından elendi.

BAŞKA BAHARA

Manisa Futbol Kulübü, en iddialı takım olarak girdiği 2. Lig'in Play-Off maçlarında İnegölspor ve Sancaktepe'yi eleyip finalde Tuzlaspor'a seri penaltılarla teslim oldu, umutlar başka bahara kaldı. Siyah-beyazlılar, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten final maçında rakibiyle penaltı kaçırma yarışına girdi.

PAZAR'A KAYBETTİ

Somaspor, Muğlaspor'u yarı finalde eleyip 3. Lig 3. Grup'ta finale çıkmasına rağmen Pazarspor'la oynadığı finali 3-2 kaybetti. Muğlaspor'un şampiyonluk umudu Soma önünde kaçarken İzmir temsilcisi 1928 Bucaspor, 3. Lig 1. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor'a yarı finalde yenildi. 3. Lig 2. Grup'taki Turgutluspor yarı finalde Esenler Erokspor, finalde ise Karşıyaka engellerini aşarak 2. Lig'e çıkabildi. Yıllardır Play-Off maçlarında kabus yaşayan İzmir ekibi Karşıyaka'nın şanssızlığı, yarı finalde Derincespor'u elemesine rağmen finalde Turgutluspor önünde de sürdü.