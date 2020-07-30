Mehmet Uysal’dan Soma’ya veda mesajı

3. Lig 3. Grup'ta Play-Off finalinde Pazarspor'a 3-2 yenilerek 2. Lig hayalini gelecek sezona bırakan Somaspor'da golcü futbolcu Mehmet Uysal takıma veda etti. Sezon başında Manisa FK'dan kiralanan 21 yaşındaki genç oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile siyah-beyazlılara duygusal bir mesaj yazdı. Somaspor forması ile 26 lig maçı ve 2 Play-Off karşılaşmasında forma giyerek 16 gole imza atan Mehmet, "Acısıyla, tatlısıyla, cefasıyla, sefasıyla formasını gücümün, nefesimin son damlasına kadar terlettiğim Somaspor'umda son günümdü. İsterdim ki Soma halkına taraftarına başarı getirtmek. Üzgünüz. Allah'a emanet olun. Bu takım çok iyi yerlerde olacak" dedi.

SERVET SARUN