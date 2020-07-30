  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Mehmet Uysal’dan Soma’ya veda mesajı

’dan Soma’ya veda mesajı

Mehmet Uysal’dan Soma’ya veda mesajı
Giriş Tarihi: 30.7.2020

3. Lig 3. Grup'ta Play-Off finalinde Pazarspor'a 3-2 yenilerek 2. Lig hayalini gelecek sezona bırakan Somaspor'da golcü futbolcu Mehmet Uysal takıma veda etti. Sezon başında Manisa FK'dan kiralanan 21 yaşındaki genç oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile siyah-beyazlılara duygusal bir mesaj yazdı. Somaspor forması ile 26 lig maçı ve 2 Play-Off karşılaşmasında forma giyerek 16 gole imza atan Mehmet, "Acısıyla, tatlısıyla, cefasıyla, sefasıyla formasını gücümün, nefesimin son damlasına kadar terlettiğim Somaspor'umda son günümdü. İsterdim ki Soma halkına taraftarına başarı getirtmek. Üzgünüz. Allah'a emanet olun. Bu takım çok iyi yerlerde olacak" dedi.

SERVET SARUN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mehmet Uysal’dan Soma’ya veda mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA