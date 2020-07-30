Mustafa Yumlu 2 yıllık imza attı

Süper Lig'de son hafta kümede kalmayı başarıp derin bir nefes alan Yukatel Denizlispor, transfer harekatına başladı. Yeşilsiyahlı ekip iç transferde ilk imzayı stoper Mustafa Yumlu'ya attırdı. Ligde takımın en istikrarlı isimlerinden olan Mustafa, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başkan Ali Çetin ve yönetimin katıldığı törenle biten sözleşmesini 2 yıllığına yeniledi. Törende Denizlispor'da mutlu olduğunu belirten Mustafa, "Yönetim kurulunun yeniden anlaşma isteği beni sevindirdi. Her iki taraf da elinden gelen fedakarlığı yapınca burada kalmaya karar verdim. Hayırlısı olsun" diye konuştu.

BİR MAAŞINI BAĞIŞLADI

Zor geçen bir sezonu geride bıraktıklarını belirten başkan Çetin ise, "Pandemi sebebiyle ligler uzadı. Önümüzdeki sezon için zaman kaybetmeden çalışmalara başladık. İlk sezonunda tecrübesiyle takıma büyük katkı koyan oyuncumuz Mustafa ile anlaştık. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Mustafa'nın geçen sezondan kalan alacaklarından bir maaşını da kulübe bağışladığı belirtildi. Ligde 28 maçta yeşil-siyahlı formayı terleten 32 yaşındaki Mustafa, 2218 dakika görev yaparken, 3 kez de fileleri sarsıp skora katkı sağladı.

SEBAHATTİN ALP