Recep Doğrusöz: Sıra Manisa BŞB’de

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un, Petkimspor'dan transferi Recep Doğrusöz şampiyonluk için iddialı konuştu, "Sıra Manisa BŞB'de" dedi. Büyükçekmece, İstanbul BŞB, Türk Telekom, Bursaspor ve Petkimspor, TBL'de şampiyon olup Basketbol Süper Ligi'ne çıktı. Bu takımların ortak özelliği dikkat çekiyor. Recep Doğrusöz, bu takımların hepsinde kadroda yer alıp şampiyonluk yaşadı, başarıda pay sahibi oldu. Süper Lig'den teklifler almasına rağmen Manisa BŞB'yi tercih ettiğini söyleyen Recep, "Şampiyonluk hedefi varsa ben oradayım. Manisa BŞB'ye de bu nedenle geldim. Sert bir lig, çok enteresan performanslar ortaya çıkabiliyor. Kağıt üzerinde hesapların tutmadığı, hayal kırıklıkları ile birlikte sürpriz performansların sergilenebildiği bir arena. Manisa'yı el ele hedefe taşıyacağız" dedi.

İLKER UYAR