Trabzonspor’da Ekuban şoku

ZORLU mücadelenin ilk yarısının son dakikalarında bordo-mavili ekibin yıldızı Ekuban rakibiyle girdiği bir pozisyon sonrasında sakatlandı. Yıldız futbolcu 41. dakikada yerini Bilal Başacıkoğlu'na bıraktı. Öte yandan Novak'ta kafasına aldığı darbe sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Pilip Novak'ın yerine 79. dakikada oyuna Kamil Ahmet Çörekçi dahil oldu.