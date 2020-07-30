  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Türkiye Kupası 9. kez Trabzon’da

9. kez Trabzon’da

Türkiye Kupası 9. kez Trabzon’da
Giriş Tarihi: 30.7.2020

TÜRKİYE Kupası macerasına 5. turdan başlayan Trabzonspor Altay'ı 2-1 ve 4-1'lik skorla eledi. Son 16 turunda Denizlispor'u penaltılarla geçen Karadeniz temsilcisi çeyrek finalde de BB Erzurumspor'u 5-0 ve 4-1'lik skorlarla yendi. Yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor, sarı-lacivertlileri 3-1 ve 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Türkiye Kupası'nda 14 kez final oynayan bordo-mavililer 9. şampiyonluğunu Alanyaspor'u mağlup ederek aldı. 10 yıl aradan sonra kupayı müzesine götüren Trabzonspor, 1976-77, 1977-78,
1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04 ve 2009- 10'te mutlu sona ulaşmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye Kupası 9. kez Trabzon’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA