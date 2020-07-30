Türkiye Kupası 9. kez Trabzon’da

TÜRKİYE Kupası macerasına 5. turdan başlayan Trabzonspor Altay'ı 2-1 ve 4-1'lik skorla eledi. Son 16 turunda Denizlispor'u penaltılarla geçen Karadeniz temsilcisi çeyrek finalde de BB Erzurumspor'u 5-0 ve 4-1'lik skorlarla yendi. Yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor, sarı-lacivertlileri 3-1 ve 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Türkiye Kupası'nda 14 kez final oynayan bordo-mavililer 9. şampiyonluğunu Alanyaspor'u mağlup ederek aldı. 10 yıl aradan sonra kupayı müzesine götüren Trabzonspor, 1976-77, 1977-78,

1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04 ve 2009- 10'te mutlu sona ulaşmıştı.