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Haberler Spor Avrupa Şampiyonu’na Başkan Zolan dopingi

’na Başkan Zolan dopingi

Avrupa Şampiyonu’na Başkan Zolan dopingi
Giriş Tarihi: 31.7.2020
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Avrupa Şampiyonu olan milli güreşçi Süleyman Karadeniz'e 50 bin TL'lik ödülü takdim etti. Mart ayında İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Denizli'yi ve Türkiye'yi gururla temsil edip, şampiyon olan Milli güreşçi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Bayram Şit, Hasan Güngör gibi olimpiyat şampiyonları, Hüseyin Çokal gibi altın kemer sahibi güreşçi ve pehlivanların bu topraklarda yetiştiğine dikkati çeken Zolan, "Hem Denizlili bir hemşehrimiz olarak hem de ülkemiz adına gurur duyduk. Bayrağımızı göndere çektin, İstiklal Marşımızı Avrupa'ya dinlettirdin. Bu büyük bir gurur, tebrik ediyorum" diye konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP
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