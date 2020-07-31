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Haberler Spor Aydın’da Atatürk Spor Salonu bakımda

Aydın’da bakımda

Aydın’da Atatürk Spor Salonu bakımda
Giriş Tarihi: 31.7.2020
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, 60 yıldır hizmet veren Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Aydın'ın Efeler ilçesindeki salon bakıma alındı. Çeşitli düzenlemeler yapılacak olan salonda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Fillikçioğlu da çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Ayrıca jimnastik salonunun yenileceği çalışmalar kapsamında hakem odaları ve tuvaletlerde de düzenleme yapılacağı öğrenildi. Salonun içinde yapılacak çalışmaların yanında, salon dışında da düzenlemeler yapılacağı bilgisi verildi. Bu kapsamda salonun dış cephesinin de kaplanacağı belirtildi.

■ MEHMET KAVAS
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