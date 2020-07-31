Balıkesir BŞB’de Ogün Sevinç tamam

TÜRKİYE Basketbol Erkekler 1. Ligi (TBL) takımlarından Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, 33 yaşındaki tecrübeli kısa forvet Ogün Sevinç'i kadrosuna kattı. 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Myles Mack ile yeniden anlaşan ve Zane Knowles'ı kadrosuna katan Balıkesir BŞB'de yerli transferlere de başladı. Yeşil-mavililer, geçtiğimiz sezon Yeni Mamak Belediye forması giyen 33 yaşındaki kısa forvet Ogün Sevinç'i kadrosuna kattı. 26.59 dakika ortalamayla görev yapan Ogün, 7.25 sayı, 3.61 ribaunt ve 1.79 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı. Ogün, Petkimspor, Balıkesir Basket, Oyak Renault, Eskişehir Basket, Hacettepe Üniversitesi, Uşak Sportif, Konyaspor, Afyon Belediyespor ve Yeni Mamak formalarını giydi.



■ ÜMİT YÖNEY

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