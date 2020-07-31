Buruk sevinç

Trabzonspor, önceki gün Alanyaspor'u Ziraat Türkiye Kupası finalinde 2-0 mağlup ederek kupayı toplamda 9. kez müzesine götürürken, Tükriye'nin dört bir yanından Trabzonlu taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Ancak dün CAS'tan gelen haber Trabzonspor camiasını yıktı. Bilindiği gibi UEFA Trabzon'a Avrupa'dan 1 yıl men cezası vermiş, bordo-mavili kulüpte CAS'a başvurmuştu. CAS'ın dün yaptığı açıklamada Trabzonspor'un başvurusunun reddedildiği açıklandı. Bu karar sonrası Karadeniz temsilcisi büyük şok yaşadı.



KASAYA 10 MİLYON TL'LİK GELİR

CAS'tan gelen haber sonrası yıkılan Trabzonspor, son çare olarak İsviçre Federal Mahkemelerine başvuru yapacak. Eğer bordo- mavili ekip buradan da eli boş dönerse Avrupa'da boy gösteremeyecek. Öte yandan 58. kupayı müzesine götüren Trabzonspor kasasını da doldurdu. Bu sezon Türkiye Kupası'nda harika oynayan bordo-mavililer, 10 milyon liralık gelirin sahibi oldu. Trabzon, eğer Süper Kupa maçında Başakşehir'i de devirmeyi başarırsa 5 milyon TL ödül kazanacak.



COŞKULU KARŞILAMA

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, gece kente döndü. Türk Havayolları'na ait özel bir uçakla 03.00'te İstanbul'dan hareket eden bordo-mavililer, 04.45'te Trabzon Havalimanı'na indi. İstanbul'dan gelen kafileyi Trabzon'da çok sayıda taraftar meşaleler ve marşlar eşliğinde karşıladı. Abdülkadir Parmak, havalimanı çıkışında kupayı taraftarlara göstererek havaya kaldırdı.

ABDULLAH AVCI İMZAYA GELİYOR

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı olacak. Bordomavili ekibin yeni sezon için teknik direktörü belli oluyor. Karadeniz temsilcisi, Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Tecrübeli teknik adamla yapılan görüşmelerde 2+1 ve 1+2 gibi opsiyonlar üzerinde duruldu. Ancak Avcı direkt olarak 3 yıllık bir sözleşme istedi. Bordomavili yönetimin de bu öneriye sıcak baktığı belirtildi. Genç çalıştırıcının, teknik edibinde Fatih Tekke ve Abdullah Ercan gibi camiayı çok yakından tanıyan isimlerin de yer alması bekleniyor.

ALEXANDER SÖRLOTH SEZONA DAMGA VURDU

Sezonu Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamlayan Trabzonspor'da Norveçli oyuncu Alexander Sörloth, sezona damga vurdu. Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace ekibinden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro'ya kiralanan futbolcu, ligde 34 maçta 24, kupada 7 karşılaşmada 7, Avrupa kupalarında ise 8 mücadelede 2 gol olmak üzere 49 maçta 33 kez fileleri havalandırdı. Sörloth, bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olarak da kulüp tarihine geçti. Sörloth, Süper Lig'de 24 golle gol kralı olarak tamamladı. 24 yaşındaki forvet, Necmi Perekli, Fatih Tekke, Gürcü oyuncu Şota Arveladze ve Burak Yılmaz'dan sonra bordo-mavili forma altında gol krallığı başarısı gösteren 5. isim oldu.



